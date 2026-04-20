Ausblick: Monarch Casino And Resort mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Monarch Casino And Resort lädt am 21.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,15 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 9,52 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,05 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im abgelaufenen Quartal soll Monarch Casino And Resort nach den Prognosen von 5 Analysten 129,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 125,4 Millionen USD umgesetzt worden.

6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,91 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 5,43 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 561,6 Millionen USD, gegenüber 545,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at