WKN: 890467 / ISIN: US6090271072

03.02.2026 07:01:06

Ausblick: Monarch Casino And Resort vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Monarch Casino And Resort öffnet am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,36 USD. Im Vorjahresquartal lag der Gewinn mit 1,36 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,64 Prozent auf 139,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 134,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,55 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 3,84 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 544,5 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 522,2 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

