Ausblick: Monarch Casino And Resort zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Monarch Casino And Resort wird am 20.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,67 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,44 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 4,09 Prozent auf 142,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 136,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,66 USD aus. Im Vorjahr waren 5,43 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 573,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 545,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at