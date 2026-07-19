Monarch Casino And Resort Aktie
WKN: 890467 / ISIN: US6090271072
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19.07.2026 07:01:06
Ausblick: Monarch Casino And Resort zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Monarch Casino And Resort wird am 20.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,67 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,44 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 4,09 Prozent auf 142,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 136,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,66 USD aus. Im Vorjahr waren 5,43 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 573,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 545,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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