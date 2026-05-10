Ausblick: mondaycom präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

mondaycom öffnet am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

23 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,932 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,520 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 22 Analysten einen Zuwachs von 20,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 339,1 Millionen USD gegenüber 282,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 23 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,02 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,24 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 23 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,46 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,23 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at