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WKN DE: A3CR1P / ISIN: IL0011762130

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08.11.2026 07:01:06

Ausblick: mondaycom präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

mondaycom wird am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

23 Analysten schätzen im Schnitt, dass mondaycom im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,41 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,250 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz gehen 22 Analysten von einem Zuwachs von 16,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 369,2 Millionen USD gegenüber 316,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,55 USD, während im vorherigen Jahr noch 2,24 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 23 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,47 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,23 Milliarden USD waren.

Redaktion Finanzen.net

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