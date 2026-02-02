Mondelez Aktie
Ausblick: Mondelez gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Mondelez wird am 03.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
18 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,696 USD aus. Im letzten Jahr hatte Mondelez einen Gewinn von 1,30 USD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 15 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,32 Prozent auf 10,31 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Mondelez noch 9,60 Milliarden USD umgesetzt.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,89 USD im Vergleich zu 3,42 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich bei 38,35 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 36,44 Milliarden USD.
