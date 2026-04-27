Ausblick: Mondelez informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Mondelez gibt am 28.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

19 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,608 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 96,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,310 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 16 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 4,69 Prozent auf 9,75 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,31 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 25 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,03 USD, gegenüber 1,89 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 21 Analysten durchschnittlich auf 39,59 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 38,54 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at