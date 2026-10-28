Mondelez Aktie
WKN DE: A1J4U0 / ISIN: US6092071058
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Mondelez legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Mondelez wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
17 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,708 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,570 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten ein Plus von 2,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 9,98 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,74 Milliarden USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 21 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,05 USD, gegenüber 1,89 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 40,16 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 38,54 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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