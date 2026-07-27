Mondelez Aktie
WKN DE: A1J4U0 / ISIN: US6092071058
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27.07.2026 07:01:06
Ausblick: Mondelez öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Mondelez stellt am 28.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognosen von 16 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,680 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Mondelez noch ein Gewinn pro Aktie von 0,490 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 15 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 2,47 Prozent auf 9,21 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Mondelez noch 8,98 Milliarden USD umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 20 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,05 USD aus. Im Vorjahr waren 1,89 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 18 Analysten im Durchschnitt 39,94 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 38,54 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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