Ausblick: MONETA Money Bank, as stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

MONETA Money Bank, as wird am 04.02.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2021 abgelaufen ist.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 1,90 CZK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte MONETA Money Bank, as noch 1,22 CZK je Aktie eingenommen.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,95 Milliarden CZK – das wäre ein Zuwachs von 7,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,74 Milliarden CZK umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,44 CZK aus, während im Fiskalvorjahr 5,08 CZK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 11,11 Milliarden CZK in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 12,10 Milliarden CZK.

Redaktion finanzen.at