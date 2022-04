Ausblick: MONETA Money Bank, as stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

MONETA Money Bank, as lädt am 28.04.2022 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2022 endete.

1 Analyst schätzt, dass MONETA Money Bank, as im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,56 CZK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,17 CZK je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 16,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,12 Milliarden CZK gegenüber 2,68 Milliarden CZK im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 9,24 CZK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 7,80 CZK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 13,28 Milliarden CZK, gegenüber 11,17 Milliarden CZK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at