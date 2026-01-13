Money Forward Aktie

Money Forward für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DXY2 / ISIN: JP3869960009

13.01.2026 07:01:06

Ausblick: Money Forward,Inc Registered präsentiert Quartalsergebnisse

Money Forward,Inc Registered wird am 14.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.11.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 77,48 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Money Forward,Inc Registered -47,970 JPY je Aktie verloren.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 13,15 Milliarden JPY – ein Plus von 23,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Money Forward,Inc Registered 10,69 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

8 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,485 JPY je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -116,320 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 48,40 Milliarden JPY, gegenüber 40,36 Milliarden JPY im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

