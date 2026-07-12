Money Forward Aktie

Money Forward für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DXY2 / ISIN: JP3869960009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.07.2026 07:01:06

Ausblick: Money Forward,Inc Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Money Forward,Inc Registered wird am 13.07.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -6,605 JPY. Dies würde einen Gewinn von 66,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Money Forward,Inc Registered -19,530 JPY je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll Money Forward,Inc Registered 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 14,60 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 26,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Money Forward,Inc Registered 11,53 Milliarden JPY umsetzen können.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 17,97 JPY, gegenüber 28,78 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 59,97 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 50,35 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Money Forward,Inc. Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Money Forward,Inc. Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Money Forward,Inc. Registered Shs 26,20 -2,24% Money Forward,Inc. Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:52 Gold, Öl & Co. in KW 28: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05:26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 28
11.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11.07.26 KW 28: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.07.26 KW 28: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schlussendllich etwas schwächer -- US-Börsen ziehen an -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit positiven Vorzeichen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Freitag etwas höher. Der deutsche Aktienmarkt tendierte leicht nach unten. Die Wall Street bewegte sich auf grünem Terrain. Die Anleger in Asien griffen am Freitag mehrheitlich zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen