Ausblick: Money Forward,Inc Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Money Forward,Inc Registered präsentiert in der am 13.10.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2023 endete.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -28,536 JPY gegenüber -64,540 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 39,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 7,63 Milliarden JPY gegenüber 5,46 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -113,023 JPY im Vergleich zu -176,440 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 29,83 Milliarden JPY, gegenüber 21,48 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at