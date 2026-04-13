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WKN DE: A2DXY2 / ISIN: JP3869960009

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13.04.2026 07:01:06

Ausblick: Money Forward,Inc Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Money Forward,Inc Registered stellt am 14.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 12,71 JPY je Aktie gegenüber -20,440 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 10,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 12,94 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,71 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -19,447 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 28,78 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 56,94 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 50,35 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at

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