MoneyHero Aktie
WKN DE: A3EUKK / ISIN: KYG6202B1014
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23.06.2026 07:01:06
Ausblick: MoneyHero präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
MoneyHero wird am 24.06.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst ewartet einen Verlust je Aktie von -0,060 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,060 USD ebenfalls auf diesem Niveau.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 16,2 Millionen USD aus – eine Steigerung von 13,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte MoneyHero einen Umsatz von 14,3 Millionen USD eingefahren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -0,020 USD aus. Im Vorjahr waren -0,120 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 89,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 73,4 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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