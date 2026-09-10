MoneyHero Aktie
WKN DE: A3EUKK / ISIN: KYG6202B1014
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10.09.2026 07:01:06
Ausblick: MoneyHero stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
MoneyHero wird am 11.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst schätzt, dass MoneyHero im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,020 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,010 USD je Aktie gewesen.
1 Analyst geht beim Umsatz von 21,5 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 19,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 18,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,120 USD, gegenüber -0,120 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 89,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 73,4 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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