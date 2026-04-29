Ausblick: MoneyHero vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

MoneyHero äußert sich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -0,010 USD. Das entspräche einem Gewinn von 97,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,450 USD erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 52,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 23,9 Millionen USD gegenüber 15,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Verlust je Aktie von -0,130 USD, gegenüber -0,940 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 77,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 79,5 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at