Ausblick: MongoDB informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

MongoDB öffnet am 02.03.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal.

36 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,48 USD gegenüber 0,190 USD im Vorjahresquartal.

33 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 670,1 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 22,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 548,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 37 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,82 USD, gegenüber -1,730 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 35 Analysten auf durchschnittlich 2,44 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 2,01 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at