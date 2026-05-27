Ausblick: MongoDB öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

MongoDB wird am 28.05.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

35 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,19 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,460 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 32 Analysten ein Plus von 21,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 664,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 549,0 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 36 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,92 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,880 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 34 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,90 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,46 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at