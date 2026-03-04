Ausblick: Monocle Acquisition informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Monocle Acquisition lässt sich am 05.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Monocle Acquisition die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,195 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,050 USD je Aktie vermeldet.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 5,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 94,7 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Monocle Acquisition für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 99,7 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,325 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,110 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 342,9 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 345,1 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at