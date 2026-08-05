Ausblick: Monocle Acquisition verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Monocle Acquisition wird am 06.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,040 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,180 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Monocle Acquisition in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 27,85 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 77,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 107,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 0,270 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,180 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 318,3 Millionen USD aus im Gegensatz zu 335,3 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at