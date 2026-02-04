Ausblick: Monolithic Power Systems öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Monolithic Power Systems wird am 05.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

16 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,74 USD gegenüber 29,70 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 15 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 19,42 Prozent auf 742,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 621,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 17,71 USD, gegenüber 36,59 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten auf durchschnittlich 2,78 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 2,21 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at