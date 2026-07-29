Ausblick: Monolithic Power Systems stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Monolithic Power Systems wird am 30.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 5,87 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 111,15 Prozent erhöht. Damals waren 2,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

14 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 903,3 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 35,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 664,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 14 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 24,17 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 12,86 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,71 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 2,79 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at