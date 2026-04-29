Monolithic Power Systems Aktie
WKN: A0DLC4 / ISIN: US6098391054
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29.04.2026 07:01:06
Ausblick: Monolithic Power Systems vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Monolithic Power Systems wird am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 4,90 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll Monolithic Power Systems im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 781,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 15 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 637,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 22,65 Prozent gesteigert.
16 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 21,55 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 12,86 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,38 Milliarden USD, gegenüber 2,79 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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