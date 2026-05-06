MonotaRO Aktie
WKN DE: A0M7HP / ISIN: JP3922950005
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06.05.2026 07:01:06
Ausblick: MonotaRO stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
MonotaRO wird am 07.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten schätzen, dass MonotaRO für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 18,77 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 15,17 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 19,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 94,79 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 79,11 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 74,80 JPY, gegenüber 65,27 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 375,81 Milliarden JPY im Vergleich zu 333,88 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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