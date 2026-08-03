Ausblick: MonotaRO verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

MonotaRO wird am 04.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 19,44 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte MonotaRO ein EPS von 15,86 JPY je Aktie vermeldet.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 20,56 Prozent auf 97,81 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 81,13 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 11 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 75,65 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 65,27 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 381,80 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 333,88 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at