Ausblick: MonotaRO zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

MonotaRO wird am 03.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 18,34 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 15,00 JPY je Aktie vermeldet.

MonotaRO soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 91,13 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 76,61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 64,96 JPY prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 53,01 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 332,68 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 288,12 Milliarden JPY im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at