Ausblick: Monro Muffler Brake informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Monro Muffler Brake wird am 29.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten schätzen, dass Monro Muffler Brake für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,014 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,280 USD je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 286,3 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 4,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 301,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,302 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,030 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,16 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,16 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at