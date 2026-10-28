Monro Muffler Brake Aktie
WKN: 882462 / ISIN: US6102361010
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Monro Muffler Brake mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Monro Muffler Brake stellt am 29.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,048 USD. Das entspräche einer Verringerung von 73,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,180 USD erwirtschaftet wurden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 1,68 Prozent auf 284,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 288,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,116 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,030 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,15 Milliarden USD, gegenüber 1,16 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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