Ausblick: Monro Muffler Brake veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Monro Muffler Brake wird am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,136 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Monro Muffler Brake noch 0,150 USD je Aktie eingenommen.

5 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 295,2 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 3,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 305,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,558 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,220 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 1,17 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,20 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at