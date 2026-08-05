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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: Monster Beverage präsentiert Quartalsergebnisse

Monster Beverage wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 18 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,581 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 16,20 Prozent erhöht. Damals waren 0,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Monster Beverage nach den Prognosen von 17 Analysten 2,43 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 15,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,11 Milliarden USD umgesetzt worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 21 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,30 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,94 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt von insgesamt 9,58 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 8,29 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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