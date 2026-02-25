Ausblick: Monster Beverage zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Monster Beverage wird am 26.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 17 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,484 USD. Dies würde einem Zuwachs von 72,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Monster Beverage 0,280 USD je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Monster Beverage in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,85 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 2,04 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,81 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 21 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,99 USD, gegenüber 1,49 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 20 Analysten durchschnittlich auf 8,21 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 7,49 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at