Montage Technology a Aktie
WKN DE: A2QLA3 / ISIN: CNE100003MN7
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26.04.2026 07:01:06
Ausblick: Montage Technology A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Montage Technology A wird am 27.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,554 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 20,43 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,460 CNY je Aktie erzielt worden waren.
Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 30,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,60 Milliarden CNY gegenüber 1,22 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.
14 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,68 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,95 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 7,46 Milliarden CNY, gegenüber 5,46 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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