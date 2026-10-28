Montage Technology a Aktie

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WKN DE: A2QLA3 / ISIN: CNE100003MN7

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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Montage Technology A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Montage Technology A öffnet am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,895 CNY. Dies würde einem Zuwachs von 118,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Montage Technology A 0,410 CNY je Aktie vermeldete.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,06 Milliarden CNY – das würde einem Zuwachs von 44,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,42 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 13 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,22 CNY je Aktie, gegenüber 1,95 CNY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 13 Analysten durchschnittlich bei 7,61 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 5,46 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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