Ausblick: Montage Technology A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Montage Technology A präsentiert am 31.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,578 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,380 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 43,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,53 Milliarden CNY gegenüber 1,07 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,95 CNY je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,23 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 13 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 5,55 Milliarden CNY, gegenüber 3,64 Milliarden CNY im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at