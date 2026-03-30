Montage Technology a Aktie
WKN DE: A2QLA3 / ISIN: CNE100003MN7
|
30.03.2026 07:01:06
Ausblick: Montage Technology A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Montage Technology A präsentiert am 31.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,578 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,380 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 43,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,53 Milliarden CNY gegenüber 1,07 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 15 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,95 CNY je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,23 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 13 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 5,55 Milliarden CNY, gegenüber 3,64 Milliarden CNY im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Montage Technology Co., Ltd. Registered Shs -A-
|
07:01
|Ausblick: Montage Technology A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.03.26
|Erste Schätzungen: Montage Technology A legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
30.10.25
|Ausblick: Montage Technology A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
16.10.25
|Erste Schätzungen: Montage Technology A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Montage Technology Co., Ltd. Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|Montage Technology Co., Ltd. Registered Shs -A-
|135,10
|-1,38%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerIran-Krieg eskaliert weiter: ATX und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden zum Wochenstart mit Verlusten erwartet. Die Börsen in Fernost bewegen sich am Montag vorwiegend auf tieferem Niveau.