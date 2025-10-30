Ausblick: Montage Technology A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Montage Technology A wird am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,545 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 60,29 Prozent erhöht. Damals waren 0,340 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 68,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,52 Milliarden CNY gegenüber 905,9 Millionen CNY im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,15 CNY, während im vorherigen Jahr noch 1,25 CNY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,72 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 3,64 Milliarden CNY waren.

