Montauk Renewables Aktie

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WKN DE: A2QLPV / ISIN: US61218C1036

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08.11.2026 07:01:06

Ausblick: Montauk Renewables gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Montauk Renewables stellt am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,038 USD. Das entspräche einer Verringerung von 5,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,040 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 53,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 17,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 45,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,114 USD, gegenüber 0,010 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 210,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 176,4 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net

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