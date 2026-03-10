Montauk Renewables Aktie

WKN DE: A2QLPV / ISIN: US61218C1036

10.03.2026 07:01:06

Ausblick: Montauk Renewables präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Montauk Renewables wird am 11.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,017 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Montauk Renewables -0,060 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 43,9 Millionen USD – ein Plus von 58,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Montauk Renewables 27,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,023 USD, gegenüber 0,070 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 176,9 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 175,7 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Montauk Renewables Inc Registered Shs 1,45 -5,56% Montauk Renewables Inc Registered Shs

