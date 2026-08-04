Montauk Renewables Aktie

Montauk Renewables für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QLPV / ISIN: US61218C1036

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.08.2026 07:01:06

Ausblick: Montauk Renewables präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Montauk Renewables gibt am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,001 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Montauk Renewables -0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Montauk Renewables in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,35 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 49,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 45,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,104 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,010 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 212,6 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 176,4 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Montauk Renewables Inc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Montauk Renewables Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Montauk Renewables Inc Registered Shs 1,70 -0,58% Montauk Renewables Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Die Top 30 der bestbezahlten CEOs in den USA
02.08.26 Juli 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 31

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX mit Gewinnen erwartet -- Asiens Börsen uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden am Dienstag stärker erwartet. Die Börsen in Fernost tendieren am Dienstag mit verschiedenen Vorzeichen.