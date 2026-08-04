Ausblick: Montauk Renewables präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Montauk Renewables gibt am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,001 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Montauk Renewables -0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Montauk Renewables in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,35 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 49,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 45,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,104 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,010 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 212,6 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 176,4 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at