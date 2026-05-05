Montauk Renewables Aktie

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WKN DE: A2QLPV / ISIN: US61218C1036

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Montauk Renewables präsentiert Quartalsergebnisse

Montauk Renewables wird am 06.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,004 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Montauk Renewables noch ein Gewinn pro Aktie von 0,000 USD in den Büchern gestanden.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 42,8 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 0,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 42,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,109 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 209,8 Millionen USD, gegenüber 176,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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