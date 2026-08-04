Montrose Environmental Group Aktie
WKN DE: A2P939 / ISIN: US6151111019
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Montrose Environmental Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Montrose Environmental Group öffnet am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,094 USD. Das entspräche einer Verringerung von 77,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,420 USD erwirtschaftet wurden.
6 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 200,4 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 14,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 234,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,133 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,140 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 852,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 830,5 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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