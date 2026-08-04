Montrose Environmental Group Aktie

Montrose Environmental Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P939 / ISIN: US6151111019

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.08.2026 07:01:06

Ausblick: Montrose Environmental Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Montrose Environmental Group öffnet am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,094 USD. Das entspräche einer Verringerung von 77,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,420 USD erwirtschaftet wurden.

6 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 200,4 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 14,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 234,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,133 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,140 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 852,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 830,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Montrose Environmental Group Inc Registered Shs

mehr Nachrichten