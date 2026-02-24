Ausblick: Montrose Environmental Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Montrose Environmental Group äußert sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,125 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 86,11 Prozent erhöht. Damals waren -0,900 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 187,7 Millionen USD gegenüber 189,1 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,71 Prozent.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,014 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -2,220 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 824,9 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 696,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at