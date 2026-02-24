Montrose Environmental Group Aktie
WKN DE: A2P939 / ISIN: US6151111019
|
24.02.2026 07:01:06
Ausblick: Montrose Environmental Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Montrose Environmental Group äußert sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,125 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 86,11 Prozent erhöht. Damals waren -0,900 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
6 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 187,7 Millionen USD gegenüber 189,1 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,71 Prozent.
Die Schätzungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,014 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -2,220 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 824,9 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 696,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Montrose Environmental Group Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Montrose Environmental Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.02.26
|Erste Schätzungen: Montrose Environmental Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Montrose Environmental Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Montrose Environmental Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)