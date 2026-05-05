Montrose Environmental Group Aktie

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WKN DE: A2P939 / ISIN: US6151111019

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Montrose Environmental Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Montrose Environmental Group wird am 06.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,259 USD. Dies würde einen Gewinn von 59,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Montrose Environmental Group -0,640 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll Montrose Environmental Group 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 179,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 1,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Montrose Environmental Group 177,8 Millionen USD umsetzen können.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,128 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,140 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 871,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 830,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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