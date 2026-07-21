Moody's Aktie
WKN: 915246 / ISIN: US6153691059
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21.07.2026 07:01:06
Ausblick: Moodys legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Moodys lädt am 22.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
Die Schätzungen von 23 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 4,26 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 32,71 Prozent erhöht. Damals waren 3,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
20 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,09 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 9,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,90 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwarten 25 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 16,78 USD je Aktie, gegenüber 13,67 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 22 Analysten durchschnittlich auf 8,25 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 7,72 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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