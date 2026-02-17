Moody's Aktie
WKN: 915246 / ISIN: US6153691059
|
17.02.2026 07:01:06
Ausblick: Moodys veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Moodys präsentiert in der am 18.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
21 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,43 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Moodys nach den Prognosen von 18 Analysten 1,86 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 11,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,67 Milliarden USD umgesetzt worden.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 23 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 14,72 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 11,26 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 19 Analysten im Durchschnitt 7,69 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 7,09 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
