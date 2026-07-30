Moo b Aktie
WKN: 855344 / ISIN: US6153943013
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30.07.2026 07:01:06
Ausblick: Moog B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Moog B präsentiert in der am 31.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,66 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,87 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 11,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,08 Milliarden USD gegenüber 971,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,66 USD im Vergleich zu 7,33 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 4,34 Milliarden USD, gegenüber 3,86 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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