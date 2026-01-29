Moo b Aktie
WKN: 855344 / ISIN: US6153943013
|
29.01.2026 07:01:06
Ausblick: Moog B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Moog B wird am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,21 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,64 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Moog B in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,46 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 987,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 910,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 9,94 USD je Aktie, gegenüber 7,33 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 4,20 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 3,86 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
