Ausblick: Moog B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Moog B veröffentlicht am 24.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,36 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 34,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,75 USD erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 10,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,03 Milliarden USD gegenüber 934,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 10,18 USD je Aktie, gegenüber 7,33 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 4,28 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 3,86 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at