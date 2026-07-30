Ausblick: Moog stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Moog wird am 31.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,66 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,87 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Moog im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,08 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 971,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 11,07 Prozent gesteigert.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,66 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7,33 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 4,34 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 3,86 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at